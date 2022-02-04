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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.645 mortes e 913 mil casos confirmados

Estado registrou 38 óbitos e 15.563 contaminações em 24 horas, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:51
Espírito Santo chegou ao total de 13.645 mortes e 913 mil casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 38 óbitos e 15.563 contaminações, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (4), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 113.535. Na sequência, aparece Vila Velha (103.425), seguida por Vitória (94.137) e Cariacica (75.621). Na quinta posição está Linhares (46.765), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 14.874 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 11.817. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.688 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 3,03 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 726.482, com 10.390 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença caiu novamente e está em 1,49% no Estado.

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