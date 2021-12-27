Covid-19: ES registra 13.313 mortes e 628.688 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.831. Na sequência, aparece Vila Velha (79.164), seguida por Vitória (68.701) e Cariacica (48.230). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.169), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.854 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.068. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.138 contaminações.