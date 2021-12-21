Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.289 mortes e 627.447 casos confirmados

Estado registrou cinco óbitos e 258 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2021 às 17:56

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 17:56

Espírito Santo chegou ao total de 13.289 mortes e 627.447 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 258 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.656. Na sequência, aparece Vila Velha (78.956), seguida por Vitória (68.549) e Cariacica (48.164). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.157), que fica na Região Sul do Estado.
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil
Coronavírus: ES registrou 479 novos curados em 24h, segundo dados do Painel Covid-19 Crédito: Freepik
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.824 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.044. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.129 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,34 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 606.233, sendo 479 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

Veja Também

"A vacina foi fundamental", diz epidemiologista do ES que teve Covid-19 nos EUA

Epidemia de gripe: hospital de Aracruz está com 100% dos leitos ocupados

Covid-19: pela 4ª semana seguida, ES tem todas cidades em risco baixo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados