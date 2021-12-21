Covid-19: ES registra 13.289 mortes e 627.447 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.656. Na sequência, aparece Vila Velha (78.956), seguida por Vitória (68.549) e Cariacica (48.164). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.157), que fica na Região Sul do Estado.

Coronavírus: ES registrou 479 novos curados em 24h, segundo dados do Painel Covid-19 Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.824 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.044. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.129 contaminações.