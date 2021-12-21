Covid-19: ES registra 13.289 mortes e 627.447 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.289 mortes e 627.447 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco óbitos e 258 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta terça-feira (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.656. Na sequência, aparece Vila Velha (78.956), seguida por Vitória (68.549) e Cariacica (48.164). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.157), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.824 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 9.044. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.129 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,34 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 606.233, sendo 479 novos curados registrados em 24h, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.