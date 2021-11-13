Covid-19: ES registra 13.047 mortes e tem 613.190 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.778. Na sequência, aparece Vila Velha (77.164), seguida por Vitória (66.972) e Cariacica (46.486). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.850), que fica na Região Sul do Estado.

ES tem 13.047 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.562 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.810. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.980 contaminações.

Até este sábado, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 590.761, com um acréscimo de 317 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.236.081 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Outras 114.852 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 360.626 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos trabalhadores da saúde.