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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.023 mortes e tem 611.838 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 464 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (10) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2021 às 18:35

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 18:35

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES tem 13.023 mortes por Covid desde o início da pandemia Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 13.023 mortes e 611.838 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 464 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (10) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.540. Na sequência, aparece Vila Velha (77.045), seguida por Vitória (66.781) e Cariacica (46.351). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.820), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.519 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.800. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.962 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 589.258, com um acréscimo de 640 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde apresenta inconsistência nos dados novamente nesta quarta-feira. A reportagem demandou a Sesa e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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