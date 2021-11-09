Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.009 mortes e tem 611.374 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 518 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (9) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2021 às 17:39

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 17:39

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES tem 13.009 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 13.009 mortes e 611.374 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 518 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (9) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.471. Na sequência, aparece Vila Velha (76.969), seguida por Vitória (66.759) e Cariacica (46.339). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.810), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.510 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.791. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.956 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 588.618, com um acréscimo de 567 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde apresenta inconsistência nos dados novamente nesta terça-feira. A reportagem demandou a Sesa e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Entidades criticam demora do governo Bolsonaro em banir "kit Covid"

Portaria 620: empregador deve deixar de exigir comprovante de vacina?

ES terá vacinação de reforço contra a Covid-19 em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados