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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.947 mortes e tem 608.357 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 517 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (3) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2021 às 17:25

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:25

Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES tem 12.947 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.947 mortes e 608.357 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 517 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (3) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.015. Na sequência, aparece Vila Velha (76.465), seguida por Vitória (66.518) e Cariacica (45.994). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.758), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.457 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.716. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.948 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 585.048, com um acréscimo de 822 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.176.908 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.107.441 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.804 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 284.745 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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