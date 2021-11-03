Covid-19: ES registra 12.947 mortes e tem 608.357 casos confirmados

ES tem 12.947 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

12.947 mortes e 608.357 casos confirmados de Espírito Santo chegou ao total dede Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 517 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (3) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.015. Na sequência, aparece Vila Velha (76.465), seguida por Vitória (66.518) e Cariacica (45.994). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.758), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.457 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.716. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.948 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 585.048, com um acréscimo de 822 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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