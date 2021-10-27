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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.874 mortes e tem 605.245 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 835 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (27) no Painel Covid-19

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 17:18
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
ES registra 12.874 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.874 mortes e 605.245 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 835 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (27) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.517. Na sequência, aparece Vila Velha (76.020), seguida por Vitória (66.241) e Cariacica (45.760). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.661), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.395 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.667. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.915 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 581.512, com acréscimo de 865 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.156.916 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.040.565 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.442 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 246.548 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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