Covid-19: ES registra 12.707 mortes e 596.231 casos confirmados

ES registrou 26 mortes por Covid-19 nas últimas 24h Crédito: Freepik

Os números de mortes e de casos divulgados após fim de semanas e/ou feriados geralmente costumam ser maiores que a média devido a represamentos dos dados causados pela redução de lançamentos no sistema nestes períodos. A reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para entender o aumento dos registros nas últimas 24h. Em nota, a Secretaria informa que foram lançados, nesta quarta-feira (13), 24 óbitos no Painel Covid-19 ocorridos em até 14 dias. Esclarece que os óbitos não ocorreram necessariamente no dia de hoje, sendo finalizada a investigação na data de publicação.

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.286. Na sequência, aparece Vila Velha (74.753), seguida por Vitória (65.131) e Cariacica (44.059). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.412), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.226 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.502. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.795 contaminações.

Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 571.075, com um acréscimo de 1.178 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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