Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.707 mortes e 596.231 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 26 óbitos e 711 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (13) no Painel Covid-19

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:42

Publicado em 

13 out 2021 às 17:42
Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES registrou 26 mortes por Covid-19 nas últimas 24h  Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.707 mortes e 596.231 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 26 óbitos e  711 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (13) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Os números de mortes e de casos divulgados após fim de semanas e/ou feriados geralmente costumam ser maiores que a média devido a represamentos dos dados causados pela redução de lançamentos no sistema nestes períodos. A reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para entender o aumento dos registros nas últimas 24h. Em nota, a Secretaria informa que foram lançados, nesta quarta-feira (13), 24 óbitos no Painel Covid-19 ocorridos em até 14 dias. Esclarece que os óbitos não ocorreram necessariamente no dia de hoje, sendo finalizada a investigação na data de publicação.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.286. Na sequência, aparece Vila Velha (74.753), seguida por Vitória (65.131) e Cariacica (44.059). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.412), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.226 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.502. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.795 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 2 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 571.075, com um acréscimo de 1.178 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.073.510 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.830.062 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.252 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 122.619 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

Veja Também

Covid-19: maioria que não voltou para 2ª dose no ES tem menos de 49 anos

ES pode ter região em risco muito baixo já na próxima semana; veja locais

Covid-19: ES vai abrir novos pontos de testagem livre e gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados