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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.558 mortes e 586.117 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 1.046 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (30) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 17:21

Publicado em 

30 set 2021 às 17:21
Coronavírus
ES tem mais de 580 mil infectados desde o início da pandemia Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.558 mortes e 586.117 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 8 óbitos e 1.046 novas infecções, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (30) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Esta é a quarta vez em setembro, a segunda durante a semana, que o Estado registra mais de 1 mil casos em 24h.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.647. Na sequência, aparece Vila Velha (73.185), seguida por Vitória (64.065) e Cariacica (44.252). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.063), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.073 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.325. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.675 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 561.023, com um acréscimo de 839 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.985.783 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.662.078 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.209 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a secretaria, 68.499 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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