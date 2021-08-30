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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.242 mortes e mais de 562 mil casos confirmados

Foram registrados 20 óbitos e 750 infecções em 24h, conforme dados desta segunda-feira (30) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 18:21
Coronavírus
Coronavírus: 20 mortes registradas nas últimas 24 horas no ES Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.242 mortes e 562.205 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 20 óbitos e 750 infecções, conforme dados desta segunda-feira (30) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.580. Na sequência, aparece Vila Velha (69.958), seguida por Vitória (61.340) e Cariacica (42.753). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.487), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.599 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.661. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.384 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 539.074, com 1.227 curados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.665.577 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.156.246 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.034 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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