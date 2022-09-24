Covid-19: ES não registra morte e tem 19 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo alcançou a marca de 14.815 mortes e de 1.215.184 casos confirmados do coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) neste sábado (24). Em 24 horas, foram registradas 19 novas infecções e nenhum óbito.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.888
- Vila Velha: 136.332
- Vitória: 134.717
- Cariacica: 93.526
- Linhares: 58.481
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi, em Vitória: 21.686
- Praia da Costa, em Vila Velha: 16.594
- Jardim da Penha, em Vitória: 14.049
- Praia do Canto, em Vitória: 9.927
- Itapuã, em Vila Velha: 9.905
Até esta sexta, mais de 4,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.179.646. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.