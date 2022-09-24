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Pandemia

Covid-19: ES não registra morte e tem 19 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado contabiliza 14.815 óbitos e 1.215.184 casos da doença; dados foram atualizados neste sábado (24) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2022 às 19:20

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 19:20

Espírito Santo alcançou a marca de 14.815 mortes e de 1.215.184 casos confirmados do coronavírus, desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) neste sábado (24). Em 24 horas, foram registradas 19 novas infecções e nenhum óbito. 
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
Até esta sexta, mais de 4,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.179.646. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.

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