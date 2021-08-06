Covid-19: ES chega a 11.959 mortes e passa dos 545 mil casos

Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação

Espírito Santo contabiliza 11.959 mortes e 545.876 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 906 novas infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) nesta quarta-feira (4).

Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.873. Na sequência aparece Vila Velha (67.837), seguida por Vitória (58.140) e Cariacica (41.830). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.524), no Sul do Estado.

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.097 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.380 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.088 infectados pela doença.

Até o final da tarde desta quarta-feira (4), mais de 1,83 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 523.800, com um acréscimo de 937 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

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