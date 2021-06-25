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Imunização

Covid-19: confira onde há vagas para agendar vacina nesta sexta-feira

As vagas estão distribuídas na Grande Vitória. Somente em Vila Velha são mais de 11 mil oportunidades para vacinação
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:53

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:53

Cariacica realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade
Cariacica realizou mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Grande Vitória conta mais de 27 mil vagas disponíveis para agendar vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25). As oportunidades são para diversos públicos e o agendamento deve ser realizado nos sites das prefeituras.
Em Vitória são 3.100 vagas para a segunda dose da vacina Astrazeneca em pessoas que receberam a primeira dose até o dia 17 de abril. O agendamento deve ser feito pelo agendamento.vitoria.es.gov.br ou  aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontece neste sábado (26) nos seguintes locais: ginásio da Faculdade Salesiano, quadra da Associação dos Moradores de Bairro República, unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Centro (US Vitória), Maruípe e Conquista. No momento da vacinação é necessário apresentar documento com foto e comprovante da primeira dose.

VILA VELHA 

Em Vila Velha, o município abre agendamento às 15h com 11 mil vagas para imunização de pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, além da  população geral de 40 anos ou mais sem comorbidade, trabalhadores da educação, grávidas e puérperas. 
Há também vagas são para a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca para quem realizou a vacinação há mais de 70 dias. 
O agendamento deve ser feito no link vacina.vilavelha.es.gov.br.

SERRA 

A Serra conta com agendamento para 10.940 pessoas. O serviço estará disponível a partir das 18 horas, no link serra.es.gov.br. A prefeitura mantém a oferta da primeira dose (D1) para pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, e outros grupos prioritários. 
Estão na lista: idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas. O município também antecipa o atendimento de moradores com a D2 da Astrazeneca, cujo intervalo entre as doses é de 70 dias em diante.
A aplicação terá início na segunda (28), nas unidades de saúde do município - básicas e regionais - e no Colégio Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical, das 8h às 17h. Já na terça (29), algumas unidades de saúde estarão abertas no feriado municipal para atender ao público-alvo agendado, das 8 às 16 horas, além do drive-thru, que será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 19h.

CARIACICA

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) abriu novo agendamento com vagas para a primeira dose de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, gestantes e puérperas.
O município também disponibiliza a segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio, segunda dose de Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias.
O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.

GUARAPARI

Já em Guarapari, o agendamento terá início neste sábado (26), a partir das 16h 30, no site guarapari.es.gov.br, para pessoas que precisam da segunda dose da vacina Astrazeneca. Só serão atendidas as pessoas que estiverem com a data anterior ou igual a 28 de junho no cartão de vacina.
A vacinação será na segunda-feira (28) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba - Ativos e Drive Thru. No momento da vacinação é necessário apresentar  o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VIANA

Em Viana, as pessoas com 18 a 49 anos com comorbidades e também na faixa etária de 50 a 59 anos com e sem comorbidades, que ainda não foram imunizadas, podem realizar o agendamento pelo site http://agendamento.viana.es.gov.br
A aplicação das doses acontece até o sábado dia 26 de junho, das 8 às 16 horas, na Policlínica de Marcílio de Noronha e é exclusiva para moradores de Viana, que deverão comprovar residência no município. São mil vagas. 
Já para o programa “Viana Vacinada”, estudo científico que vai avaliar a efetividade da vacina Astrazeneca Oxford/Fiocruz contra a Covid-19, a vacinação vai continuar até este sábado (26). Os vianenses que atendem aos critérios estabelecidos no estudo científico podem acessar a plataforma https://www.vianavacinada.saude.es.gov.br/cidadao/ e realizar o agendamento.

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