Covid-19: confira onde há vagas para agendar vacina nesta sexta-feira

Cariacica realizou mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Grande Vitória conta mais de 27 mil vagas disponíveis para agendar vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25). As oportunidades são para diversos públicos e o agendamento deve ser realizado nos sites das prefeituras.

Em Vitória são 3.100 vagas para a segunda dose da vacina Astrazeneca em pessoas que receberam a primeira dose até o dia 17 de abril. O agendamento deve ser feito pelo agendamento.vitoria.es.gov.br ou aplicativo Vitória Online.

A vacinação acontece neste sábado (26) nos seguintes locais: ginásio da Faculdade Salesiano, quadra da Associação dos Moradores de Bairro República, unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Centro (US Vitória), Maruípe e Conquista. No momento da vacinação é necessário apresentar documento com foto e comprovante da primeira dose.

VILA VELHA

Em Vila Velha, o município abre agendamento às 15h com 11 mil vagas para imunização de pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, além da população geral de 40 anos ou mais sem comorbidade, trabalhadores da educação, grávidas e puérperas.

Há também vagas são para a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca para quem realizou a vacinação há mais de 70 dias.

O agendamento deve ser feito no link vacina.vilavelha.es.gov.br

SERRA

A Serra conta com agendamento para 10.940 pessoas. O serviço estará disponível a partir das 18 horas, no link serra.es.gov.br . A prefeitura mantém a oferta da primeira dose (D1) para pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, e outros grupos prioritários.

Estão na lista: idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas. O município também antecipa o atendimento de moradores com a D2 da Astrazeneca, cujo intervalo entre as doses é de 70 dias em diante.

A aplicação terá início na segunda (28), nas unidades de saúde do município - básicas e regionais - e no Colégio Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical, das 8h às 17h. Já na terça (29), algumas unidades de saúde estarão abertas no feriado municipal para atender ao público-alvo agendado, das 8 às 16 horas, além do drive-thru, que será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 19h.

CARIACICA

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) abriu novo agendamento com vagas para a primeira dose de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, gestantes e puérperas.

O município também disponibiliza a segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até dia 31 de maio, segunda dose de Astrazeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias.

O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

GUARAPARI

Já em Guarapari, o agendamento terá início neste sábado (26), a partir das 16h 30, no site guarapari.es.gov.br , para pessoas que precisam da segunda dose da vacina Astrazeneca. Só serão atendidas as pessoas que estiverem com a data anterior ou igual a 28 de junho no cartão de vacina.

A vacinação será na segunda-feira (28) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba - Ativos e Drive Thru. No momento da vacinação é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VIANA

Em Viana, as pessoas com 18 a 49 anos com comorbidades e também na faixa etária de 50 a 59 anos com e sem comorbidades, que ainda não foram imunizadas, podem realizar o agendamento pelo site http://agendamento.viana.es.gov.br

A aplicação das doses acontece até o sábado dia 26 de junho, das 8 às 16 horas, na Policlínica de Marcílio de Noronha e é exclusiva para moradores de Viana, que deverão comprovar residência no município. São mil vagas.