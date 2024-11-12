Corte de árvores na Ilha do Frade chama atenção de moradores em Vitória

Desta vez, segundo a Semmam, foi executado um serviço de rotina de retirada de árvores mortas e em declínio vegetativo, após laudo elaborado por uma equipe técnica. Ainda conforme a secretaria, serão realizadas ações de novo plantio e paisagismo no local.

No final do mês passado, uma cena semelhante chamou a atenção. A última das árvores que dão nome à Praia das Castanheiras, também na Ilha do Frade foi cortada. Na ocasião, a Prefeitura de Vitória disse que o corte não foi realizado pela administração municipal, porém, recebeu autorização do município após reivindicações dos próprios moradores.

A Semmam informou, na época, que o corte estava inserido no projeto de recuperação da restinga da Ilha do Frade, e era necessário porque as castanheiras não são nativas da região e, por isso, podiam atrapalhar a flora e fauna local. Segundo a secretaria, as árvores não nativas da área “detém grande capacidade de se multiplicar e dominar o espaço, pois se desenvolvem bem em ambientes desequilibrados e têm vantagens competitivas sobre as espécies nativas. Além disso, essas espécies não exercem funções como fornecer frutos para a fauna local, e estrutura de raízes que garanta a estabilidade das dunas", argumentou.