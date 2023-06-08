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Devoção na arte

Corpus Christi: como surgiu a tradição dos tapetes coloridos

Data relembra o momento que Jesus se reuniu com discípulos para celebrar a última ceia e é considerada uma das maiores festas católicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2023 às 10:21

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 10:21

Os tapetes de Corpus Christi,  uma antiga tradição que toma as ruas de diversas cidades do Brasil, inclusive do Espírito Santo, é uma festa Católica, que comemora o sacramento do Corpo de Cristo. Essa data, que só é feriado em alguns municípios, traz a memória o momento que Jesus se reuniu em uma ceia com seus discípulos.  Acontece sempre 60 dias após a Páscoa.
Mas por que em muitos lugares os fiéis montam os tapetes coloridos, produzidos com areia, pedras, folhas, flores, palha de café, entre ouros materiais? Conheça essa história no vídeo acima.
No Espírito Santo, uma das maiores  manifestações que marcam esse dia acontece em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Neste ano, serão confeccionados 5 mil metros quadrados, para enfeitar 1,2 quilômetro. Confira a programação aqui.
Tapetes de Corpus Christi enfeitam as ruas de Castelo, no Sul do ES
Tapetes de Corpus Christi feitos em Castelo em 2022 Crédito: Beatriz Caliman

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