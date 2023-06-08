Corpus Christi: como surgiu a tradição dos tapetes coloridos

Os tapetes de Corpus Christi, uma antiga tradição que toma as ruas de diversas cidades do Brasil, inclusive do Espírito Santo, é uma festa Católica, que comemora o sacramento do Corpo de Cristo. Essa data, que só é feriado em alguns municípios, traz a memória o momento que Jesus se reuniu em uma ceia com seus discípulos. Acontece sempre 60 dias após a Páscoa.
Mas por que em muitos lugares os fiéis montam os tapetes coloridos, produzidos com areia, pedras, folhas, flores, palha de café, entre ouros materiais? Conheça essa história no vídeo acima.
No Espírito Santo, uma das maiores manifestações que marcam esse dia acontece em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Neste ano, serão confeccionados 5 mil metros quadrados, para enfeitar 1,2 quilômetro. Confira a programação aqui.