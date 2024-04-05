Acidente

Corpo de servidor que estava desaparecido é achado em rio de Vargem Alta

Ither Miranda Campos, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de rio na localidade de Morro do Sal, zona rural do município; barcos e drone dos Bombeiros foram usados na busca
Beatriz Caliman

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 09:42

Servidor público Ither Miranda Campos, de 63 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo familiar
O corpo do servidor público da prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, Ither Miranda Campos, de 63 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (30) foi localizado rio, na manhã de quinta-feira (4). Segundo familiares, ele estava na localidade de Morro do Sal, zona rural do município. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador acionou militares informando que havia encontrado um corpo no rio. Após localização, a perícia da Polícia da Científica do ES foi acionada e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A família esteve no SML e fez o reconhecimento da vítima. A moto usada pelo homem no dia em que ele desapareceu havia sido encontrada no último sábado (30) perto do rio, com avarias e perto de uma cerca de arame rompida, indicando possível acidente.
Corpo foi localizado na manhã de quinta-feira (30) Crédito: Redes sociais

Sobre o desaparecimento

Ither Miranda Campos saiu de casa de moto durante a manhã de sábado (30), e à tarde sua moto foi encontrada com avarias na beira de uma estrada com a cerca de arame rompida. Barcos e até um drone do Corpo de Bombeiros estavam sendo usados.
Segundo informações de familiares, a vítima trabalha como pedreiro e morava na localidade de Vargem Grande, interior do município. Pela manhã, ele foi para a casa de uma amiga e depois seguiria para a localidade de Richmond. Porém, antes deste local, a motocicleta, com a chave, foi encontrada na beira de uma estrada. O capacete foi achado no domingo dentro do rio, a cerca de 2 quilômetros do local.

