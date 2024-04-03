Servidor público de Vargem Alta desaparece e buscas contam até com drone

Servidor público Ither Miranda Campos, de 63 anos, está desaparecido Crédito: Arquivo familiar

Um servidor público da Prefeitura de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo, está desaparecido desde a tarde de sábado (30). Segundo familiares, Ither Miranda Campos, de 63 anos, saiu de casa de moto durante a manhã e, à tarde, o veículo foi encontrado com avarias na beira de uma estrada, perto de uma cerca de arame rompida. Barcos e até um drone do Corpo de Bombeiros estão sendo usados nas buscas ao homem.

Segundo informações de familiares, Ither também trabalha como pedreiro e mora na localidade de Vargem Grande, no município. Pela manhã, ele foi para a casa de uma amiga e depois seguiria para a localidade de Richmond. Porém, antes deste local, a moto do servidor público, com a chave na ignição, foi encontrada na beira de uma estrada.

“Havia marcas no asfalto, um chinelo e sangue próximo ao rio. O capacete foi achado no domingo (31) dentro do rio, a cerca de dois quilômetros desse local”, disse um familiar, que preferiu não ser identificado.

Bombeiros fazem buscas em área de rio

Segundo a Prefeitura de Vargem Alta, o Corpo de Bombeiros realizou uma operação conjunta para localizar Ither Miranda Campos desde o último sábado. Equipes especializadas estiveram na cidade na terça-feira (2), empregando recursos como barco e drone para percorrer toda a extensão do Rio Novo, desde a comunidade de Richimond até o distrito de Jaciguá.

Bombeiros fazem buscas com drone e barco Crédito: Corpo de Bombeiros

“Diante dessa situação, o Corpo de Bombeiros faz um apelo à população ribeirinha para que permaneça atenta às margens do rio. Qualquer avistamento suspeito deve ser imediatamente comunicado pelo telefone de emergência 193”, informou a prefeitura por meio de seus canais de comunicação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas foram feitas de maneira superficial, inicialmente. Além do drone e barco, informaram que uma equipe de mergulho está a caminho da região para auxiliar nas buscas das equipes locais. Até o momento, a informação é de que o servidor não foi localizado e a ocorrência segue em andamento.