Corpo de homem é encontrado na Praia de Jacaraípe, na Serra

Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta. O corpo de um homem foi encontrado na Serra na manhã desta quinta-feira (15). O cadáver foi localizado na Praia de Jacaraípe, em Castelândia e, segundo o Corpo de Bombeiros, é o homem desaparecido no mar do bairro Parque de Jacaraípe nesta quarta (14). A informação foi confirmada à

Na ocasião, equipes foram acionadas para socorrer vítimas de afogamento no início da tarde. Dois homens pularam no mar em Jacaraípe e um deles desapareceu. O outro conseguiu sair da água e foi resgatado por pessoas que estavam na praia. Uma mulher, moradora da região que não quis se identificar, afirmou que os dois são de Minas Gerais e estavam indo para Vitória.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que conseguiu socorrer um dos homens, que estava consciente e foi levado ao hospital. O outro continuou desaparecido até o fim da tarde de ontem, quando as buscas foram encerradas. Já na manhã desta quinta (15), quando a equipe de mergulho voltou ao local para retomar as buscas, foi informada que um cadáver foi encontrado na Praia de Jacaraípe e que poderia ser do homem que se afogou nesta quarta. A Polícia Civil foi acionada.

No fim da manhã, a assessoria de comunicação dos Bombeiros confirmou à TV Gazeta que o corpo encontrado é do homem desaparecido nesta quarta.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que só após o exame cadavérico será possível confirmar a causa da morte. O órgão não informou se o corpo é do homem desaparecido nesta quarta, pois não tem autorização para informações sobre identificação e liberação de corpos.