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Nesta quinta-feira (15)

Corpo de homem é encontrado na Praia de Jacaraípe, na Serra

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, corpo é do homem desaparecido no mar do balneário nesta quarta (14)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 10:29
Praia de Jacaraípe, na Serra
Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado na Serra na manhã desta quinta-feira (15). O cadáver foi localizado na Praia de Jacaraípe, em Castelândia e, segundo o Corpo de Bombeiros, é o homem desaparecido no mar do bairro Parque de Jacaraípe nesta quarta (14). A informação foi confirmada à TV Gazeta.
Na ocasião, equipes foram acionadas para socorrer vítimas de afogamento no início da tarde. Dois homens pularam no mar em Jacaraípe e um deles desapareceu. O outro conseguiu sair da água e foi resgatado por pessoas que estavam na praia. Uma mulher, moradora da região que não quis se identificar, afirmou que os dois são de Minas Gerais e estavam indo para Vitória.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que conseguiu socorrer um dos homens, que estava consciente e foi levado ao hospital. O outro continuou desaparecido até o fim da tarde de ontem, quando as buscas foram encerradas. Já na manhã desta quinta (15), quando a equipe de mergulho voltou ao local para retomar as buscas, foi informada que um cadáver foi encontrado na Praia de Jacaraípe e que poderia ser do homem que se afogou nesta quarta. A Polícia Civil foi acionada. 
No fim da manhã, a assessoria de comunicação dos Bombeiros confirmou à TV Gazeta que o corpo encontrado é do homem desaparecido nesta quarta.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que só após o exame cadavérico será possível confirmar a causa da morte. O órgão não informou se o corpo é do homem desaparecido nesta quarta, pois não tem autorização para informações sobre identificação e liberação de corpos. 

Atualização

15/07/2021 - 12:23
No fim da manhã, a assessoria de comunicação dos Bombeiros confirmou à TV Gazeta que o corpo encontrado é do homem desaparecido nesta quarta. O texto foi atualizado. 

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