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Vítima acamada

Corpo carbonizado é encontrado dentro de casa em Cariacica

Vizinhos acionaram os Bombeiros após notarem fumaça saindo por uma janela do imóvel, no bairro Bela Aurora, nesta quarta-feira (31); vítima era uma mulher de 59 anos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 ago 2022 às 17:33

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 17:33

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de uma casa no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (31). Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível ver a fumaça saindo de uma janela no segundo andar do imóvel (confira acima).
De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima era uma mulher de 59 anos. Familiares, que não quiseram gravar entrevistas, contaram que a moradora havia feito uma cirurgia no fêmur há quatro meses, e por isso estava acamada, sem conseguir se locomover.
Eles acreditam que alguma guimba de cigarro possa ter provocado o fogo, já que a vítima era fumante. Na hora do incêndio, os três filhos dela não estavam em casa. 
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para uma ocorrência de incêndio em residência na localidade. "Segundo informações dos solicitantes, chamas altas estavam concentradas no segundo andar da casa, e também informaram existir a possibilidade de ter alguém dentro da casa", informou a corporação, em nota.
Após realizarem o combate às chamas, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado dentro da casa. "Diante da presença do cadáver, a perícia da Polícia Civil foi acionada", completou a nota.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que esteve no local apenas para prestar apoio à ocorrência. A Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento".

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