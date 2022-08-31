Corpo carbonizado é encontrado dentro de casa em Cariacica

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de uma casa no bairro Bela Aurora, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (31). Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível ver a fumaça saindo de uma janela no segundo andar do imóvel (confira acima).
De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima era uma mulher de 59 anos. Familiares, que não quiseram gravar entrevistas, contaram que a moradora havia feito uma cirurgia no fêmur há quatro meses, e por isso estava acamada, sem conseguir se locomover.
Eles acreditam que alguma guimba de cigarro possa ter provocado o fogo, já que a vítima era fumante. Na hora do incêndio, os três filhos dela não estavam em casa.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para uma ocorrência de incêndio em residência na localidade. "Segundo informações dos solicitantes, chamas altas estavam concentradas no segundo andar da casa, e também informaram existir a possibilidade de ter alguém dentro da casa", informou a corporação, em nota.
Após realizarem o combate às chamas, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado dentro da casa. "Diante da presença do cadáver, a perícia da Polícia Civil foi acionada", completou a nota.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que esteve no local apenas para prestar apoio à ocorrência. A Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento".