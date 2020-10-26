Coronavírus no ES: mais de 151 mil casos e 3.799 mortes confirmadas

Pandemia do novo coronavírus já atingiu mais de 151 mil pessoas no Espírito Santo

Ao todo, 139.703 pacientes já se curaram da doença, sendo 874 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 487.675 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.