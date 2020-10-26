Coronavírus no ES: mais de 151 mil casos e 3.799 mortes confirmadas

O Espírito Santo registrou mais 12 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 3.799 o número de óbitos até o momento em território capixaba. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste segunda-feira (26). A ferramenta mostra ainda que 959 pessoas tiveram confirmação da doença desde domingo (25), totalizando 151.276 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 22.080 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.340), Serra (19.153) e Cariacica (13.695). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.790 moradores infectados.
Ao todo, 139.703 pacientes já se curaram da doença, sendo 874 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 487.675 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.