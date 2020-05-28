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Pandemia

Coronavírus: Ministério da Saúde habilita 77 novos leitos de UTI no ES

O repasse de recursos em dobro para custear estas internações, segundo o Ministério da Saúde, está garantido pelo prazo de 90 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 10:03

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 10:03

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
Ministério da Saúde habilitou 77 novos leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 em quatro cidades do Espírito Santo. A portaria, assinada nesta quarta-feira (27) pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, autoriza um repasse de R$ 11 milhões para a manutenção dessas vagas, destinadas para o atendimento de adultos com coronavírus, por três meses.
São contemplados com a portaria os hospitais Madre Regina Protmann, em Santa Teresa (10 novos leitos); São Camilo, em Aracruz (20 novos leitos); Rio Doce, em Linhares (oito novos); e o Hospital e Maternidade Silvio Avidos, em Colatina (39 novos leitos).
O pedido de habilitação para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da Saúde, por sua vez, é responsável pelo repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços.

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O valor do custeio de leitos de UTI para coronavírus é o dobro do normal. No inicío de abril, o Ministério da Saúde publicou uma portaria, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus.
O repasse de recursos em dobro para custear estas internações, segundo o Ministério da Saúde, está garantido pelo prazo de 90 dias, podendo ser estendido enquanto durar a situação de emergência em saúde pública por conta da pandemia por coronavírus.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber se algum desses 77 leitos já está incluso no quantitativo total de 499 vagas já disponibilizadas para atendimento de pacientes com Covid-19 e aguarda um retorno.
O Governo do Estado tem afirmado que quer expandir o número total de leitos de UTI de coronavírus para 600 até o final deste mês. O Espírito Santo hoje tem uma taxa de ocupação de 75,95% dessas vagas.

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