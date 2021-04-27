Coronavírus: ES registra 9.320 mortes e passa de 430 mil casos

Correção
27/04/2021 - 5:32
Inicialmente esta matéria relatou que foram 80 mortes em 24 horas, mas a informação estava equivocada. Na verdade ocorreram 70 óbitos neste espaço de tempo, e o texto foi corrigido.
Mais 70 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (27). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.320. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.906 novos casos, chegando a 430.940 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.095. Vila Velha aparece em segundo, com 53.195 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.495) e Cariacica (33.500).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.985 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.578), em Vila Velha.
Até esta terça-feira (27), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 403.053, sendo 1.743 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 662.586 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.