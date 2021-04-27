Coronavírus: ES registra 9.320 mortes e passa de 430 mil casos

Número de casos de Covid-19 vem diminuindo, mas números ainda são alarmantes Crédito: Helio Filho/Secom ES

Correção Inicialmente esta matéria relatou que foram 80 mortes em 24 horas, mas a informação estava equivocada. Na verdade ocorreram 70 óbitos neste espaço de tempo, e o texto foi corrigido.

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.906 novos casos, chegando a 430.940 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 54.095. Vila Velha aparece em segundo, com 53.195 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.495) e Cariacica (33.500).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.985 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.578), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (27), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 403.053, sendo 1.743 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.