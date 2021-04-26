Coronavírus: ES registra 9.250 mortes e passa de 429 mil casos

Covid-19 continuam com acentuado número de novos casos no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.391 novos casos, chegando a 429.034 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 53.811. Vila Velha aparece em segundo, com 53.013 confirmações da doença, seguido por Vitória (46.293) e Cariacica (33.289).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.953 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.542), em Vila Velha.

Até esta segunda-feira (26), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 401.310, sendo 1.798 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.