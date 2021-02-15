Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.164 mortes e passa dos 311 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram registrados 23 óbitos e 515 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 

15 fev 2021 às 17:08

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:08

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus (Covid-19) Crédito: Pixabay
Mais 23 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (15), totalizando 6.164 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 515 novos casos, chegando a 311.278 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 40.925. Em seguida, aparecem Serra (39.203), Vitória (33.809) e Cariacica (24.764).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.099 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.605.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 293.537, sendo 750 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 934 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

Veja Também

Confira como será a ordem de vacinação dos idosos no ES

Prefeitura interdita marina por festa clandestina em Vitória

Cinco variantes do coronavírus são encontradas no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados