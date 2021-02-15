Coronavírus: ES registra 6.164 mortes e passa dos 311 mil casos

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.099 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.605.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 293.537, sendo 750 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 934 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.