Coronavírus: ES registra 6.164 mortes e passa dos 311 mil casos

Mais 23 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (15), totalizando 6.164 óbitos provocados pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, foram identificados 515 novos casos, chegando a 311.278 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 40.925. Em seguida, aparecem Serra (39.203), Vitória (33.809) e Cariacica (24.764).
Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.099 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.605.
A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 293.537, sendo 750 nas últimas 24 horas. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 934 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.