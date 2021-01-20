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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.590 mortes e passa de 280 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 25 mortes e 1.387 novos casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:10

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:10
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Espírito Santo registrou mais 25 mortes e 1.387 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quarta-feira (20). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.590 mortes provocadas pela doença e 280.426 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 37.401 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (34.768), Vitória (31.518) e Cariacica (22.811).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.685 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.125.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 261.358. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 850 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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