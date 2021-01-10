Coronavírus: ES registra 5.321 mortes e passa dos 263 mil casos

ES registrou 14 mortes e 1.347 casos de coronavírus em 24 horas Crédito: Divulgação

Correção O título da reportagem foi publicado com o número errado de infectados (242 mil). Na tarde de domingo (10), o Espírito Santo contabilizava mais de 263 mil casos confirmados da doença. No texto, a informação estava correta.

O Espírito Santo registrou mais 14 mortes e 1.347 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) na tarde deste domingo (10). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.321 mortes provocadas pela doença e 263.504 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 35.395 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (32.806), Vitória (30.374) e Cariacica (21.902). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.483 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.882.