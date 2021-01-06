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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.231 mortes e passa de 257 mil casos

Dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Foram 29 mortes e 1.684 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:49

Publicado em 

06 jan 2021 às 16:49
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 29 mortes e 1.684  novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (6).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.231 mortes provocadas pela doença e 257.295 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 34.737 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (32.074), Vitória (29.727) e Cariacica (21.595). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.387 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.814.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 236.126. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 790 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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