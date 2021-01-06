Coronavírus: ES registra 5.231 mortes e passa de 257 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay



O Espírito Santo registrou mais 29 mortes e 1.684 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta quarta-feira (6).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.231 mortes provocadas pela doença e 257.295 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 34.737 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (32.074), Vitória (29.727) e Cariacica (21.595). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.387 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.814.