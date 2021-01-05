Coronavírus: ES registra 5.202 mortes e passa de 255 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay



O Espírito Santo registrou mais 26 mortes e 2.496 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta terça-feira (5).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.202 mortes provocadas pela doença e 255.611 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 34.654 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (31.924), Vitória (29.620) e Cariacica (21.506). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.357 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.809.