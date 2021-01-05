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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.202 mortes e passa de 255 mil casos

Dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Foram 26 mortes e 2.496 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:00

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 26 mortes e  2.496 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (5).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.202 mortes provocadas pela doença e 255.611 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 34.654 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (31.924), Vitória (29.620) e Cariacica (21.506). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.357 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.809.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 233.521. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 785 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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