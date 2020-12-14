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Coronavírus: ES registra 4.609 mortes e passa de 215 mil casos

Estado registrou 38 óbitos e 2.414 casos nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pela Secretaria da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 18:03

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:03

Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 38 mortes e 2.414 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (14). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.609 mortes pela doença e 215.538 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 30.739 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (com 27.338 casos), Vitória (26.228) e Cariacica (18.816).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.903 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.468.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 197.443. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 697.395 testes já foram realizados no Estado.

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