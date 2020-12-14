Coronavírus: ES registra 4.609 mortes e passa de 215 mil casos

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.903 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.468.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 197.443. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 697.395 testes já foram realizados no Estado.