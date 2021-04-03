Coronavírus: ES registra 35 mortes e 1.614 novos casos na últimas 24h

O Estado chegou à marca de 387.833 casos de coronavírus neste sábado (3) Crédito: Fernando Madeira

Mais 35 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (3), totalizando 7.639 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ). Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.614 novos casos, chegando a 387.833 o número total de pessoas infectadas pela doença.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.545. Serra aparece em segundo, com 48.118 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.001) e Cariacica (29.754).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.374 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.197), em Vila Velha.

Até este sábado (3), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 355.742, sendo 1.874 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.