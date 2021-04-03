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Pandemia

Coronavírus: ES registra 35 mortes e 1.614 novos casos na últimas 24h

De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até este sábado 7.639 pessoas morreram em decorrência da doença no Estado

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2021 às 17:19
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
O Estado chegou à marca de 387.833 casos de coronavírus neste sábado (3) Crédito: Fernando Madeira
Mais 35 mortes foram registradas no Espírito Santo neste sábado (3), totalizando 7.639 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.614 novos casos, chegando a 387.833 o número total de pessoas infectadas pela doença.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 48.545. Serra aparece em segundo, com 48.118 confirmações da doença, seguido por Vitória (42.001) e Cariacica (29.754).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.374 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.197), em Vila Velha.

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Até este sábado (3), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 355.742, sendo 1.874 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 367.541 pessoas já haviam recebido a primeira dose, e 93.796 a segunda dose da vacina no Estado.

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