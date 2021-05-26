Coronavírus: ES registra 10.651 mortes e passa de 475 mil casos

Coronavírus segue infectando muitos capixabas Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.958 novos casos, chegando a 475.285 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.971. Vila Velha aparece em segundo, com 58.660 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.146) e Cariacica (36.878).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.832 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.111), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (26), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 446.118, sendo 1.909 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.