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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.651 mortes e passa de 475 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 36 mortes e 1.958 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2021 às 17:18

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:18

Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitos capixabas Crédito: Freepik
Mais 36 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (26). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.651. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.958 novos casos, chegando a 475.285 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.971. Vila Velha aparece em segundo, com 58.660 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.146) e Cariacica (36.878). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.832 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.111), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (26), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 446.118, sendo 1.909 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 925.649 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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