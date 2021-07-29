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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.879 mortes e registra mais de 541 mil casos

Estado contabilizou 17 óbitos e 515 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o Painel Covid-19 desta quinta-feira (29)

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:41

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:41
Imagem de laborátorio do coronavírus
Imagem simulada do coronavírus em laboratório Crédito: CDC/ Unsplash
Espírito Santo alcançou a marca de 11.879 óbitos e 541.935 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 17 óbitos e 515 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (29).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.486. Na sequência aparece Vila Velha (67.236), seguida por Vitória (57.295) e Cariacica (41.644). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.287), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.984 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.310 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.015 infectados pela doença.
Até esta quinta, mais de 1,80 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 519.381, com um acréscimo de 741 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO NO ES

O Painel de Vacinação não foi atualizado até as 17h30 desta quinta. No último registro consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.941.837 no Espírito Santo. Desses, 815.877 também já receberam a segunda dose.

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