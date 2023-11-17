Convento da Penha pode ganhar elevador ou escada rolante; entenda

Acesso ao Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

“Hoje muitos degraus estão quebrados e muitos irregulares”, disse frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha. Ele explicou ainda que as intervenções também devem contemplar a manutenção dos corrimãos.

Em um primeiro momento, as intervenções devem se concentrar na melhoria da escadaria, mas o convento analisa a possibilidade de instalar outras formas de acesso ao local.

“Num futuro próximo, também com a ajuda do poder publico e aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), algum tipo de elevador ou escada rolante até a secretaria, ou a capela do convento”, declarou o frei.

'Réveillon Luz'

A festa de réveillon em 31 de dezembro está prevista para ser realizada no Campinho do Convento , a partir das 21h. Será um evento para 1,5 mil pessoas. Os ingressos serão vendidos em um site exclusivo do "Réveillon Luz", que, segundo, Fuck, será lançado na próxima segunda-feira (20).