Convento da Penha pode ganhar elevador ou escada rolante; entenda

A realização do 'Réveillon Luz' no Convento da Penha chamou a atenção ao ser divulgada nesta semana. Pela primeira vez, será possível assistir à virada de ano no local com uma das vistas mais bonitas do Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta apurou que o objetivo é usar os recursos advindos do evento para melhorar a acessibilidade à capela. Há ainda uma expectativa de instalar escada rolante ou elevador no local, futuramente.
“Hoje muitos degraus estão quebrados e muitos irregulares”, disse frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha. Ele explicou ainda que as intervenções também devem contemplar a manutenção dos corrimãos.
Em um primeiro momento, as intervenções devem se concentrar na melhoria da escadaria, mas o convento analisa a possibilidade de instalar outras formas de acesso ao local.
“Num futuro próximo, também com a ajuda do poder publico e aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), algum tipo de elevador ou escada rolante até a secretaria, ou a capela do convento”, declarou o frei.
'Réveillon Luz'
A festa de réveillon em 31 de dezembro está prevista para ser realizada no Campinho do Convento, a partir das 21h. Será um evento para 1,5 mil pessoas. Os ingressos serão vendidos em um site exclusivo do "Réveillon Luz", que, segundo, Fuck, será lançado na próxima segunda-feira (20).
Mais detalhes como valores e atrações musicais serão divulgados apenas no portal. O frei adiantou ao portal HZ, de A Gazeta, que a festa terá bebida alcoólica, bufê e deve se estender até as 3h. "As pessoas vão assistir ao show de fogos tanto de Vitória quanto de Vila Velha", completou o religioso.