"Consumo extraordinário" faz Cesan realizar vistoria em bairros de Cariacica

A Cesan divulgou que pode faltar água para moradores de Cariacica até a sexta-feira (4)

Conforme a companhia, equipes técnicas estão fazendo uma inspeção para buscar vazamentos não visíveis na rede de abastecimento. Também ocorre a possibilidade de existirem obstruções no sistema e ligações irregulares de água, entre outras causas. A Cesan orienta que os moradores de áreas afetadas poupem e reservem água.

A Cesan explicou que todos os moradores que não possuem caixas d'água para consumo mínimo de 24 horas poderão ser afetados. Nestes casos, devem acionar a companhia pela Central de Atendimento ao Cliente Cesan pelo telefone 115, que atende 24 horas, todos os dias da semana.