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Até a sexta (4)

"Consumo extraordinário" faz Cesan realizar vistoria em bairros de Cariacica

Empresa informou que uma manutenção na rede de abastecimento está sendo feita porque foi constatado um consumo muito acima do normal no município nesta terça (1)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:55

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:55
Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
A Cesan divulgou que pode faltar água para moradores de Cariacica até a sexta-feira (4) Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou que reduziu o volume de água distribuído em Cariacica nesta terça-feira (1) para averiguar um problema de excesso de consumo considerado pela companhia como "extraordinário" no município. A conclusão para o serviço e normalização do sistema está prevista para esta sexta-feira (4).
Conforme a companhia, equipes técnicas estão fazendo uma inspeção para buscar vazamentos não visíveis na rede de abastecimento. Também ocorre a possibilidade de existirem obstruções no sistema e ligações irregulares de água, entre outras causas. A Cesan orienta que os moradores de áreas afetadas poupem e reservem água.
A Cesan explicou que todos os moradores que não possuem caixas d'água para consumo mínimo de 24 horas poderão ser afetados. Nestes casos, devem acionar a companhia pela Central de Atendimento ao Cliente Cesan pelo telefone 115, que atende 24 horas, todos os dias da semana.

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