Conheça a cabra que virou xodó pelas ruas de bairro em Vitória

Galo gigante em Vargem Alta, emus e pavões na Enseada do Suá e, agora, uma simpática cabra na região da Ilha de Santa Maria, em Vitória. Em mais uma série de vídeos que contam a história de animais exóticos nos centros urbanos do Espírito Santo, a reportagem de A Gazeta conheceu Mel, o verdadeiro xodó da vizinhança.
Reza a lenda que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas, por aqui, a história é diferente. Mel chegou em Vitória após ser salva por Júlio Oliveira, que viu a cabra ser atacada por cães na região da Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Desde o resgate, Mel criou um apego a Júlio e toda a sua família. Nos primeiros meses, a relação era um pouco conturbada, já que ela ainda estava acanhada pelo ataque, mas hoje é um verdadeiro doce com quem passa por ela na região de sua casa. Confira a história no vídeo acima!