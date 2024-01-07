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Pets exóticos na cidade

Conheça a cabra que virou xodó pelas ruas de bairro em Vitória

Resgatada em Vila Velha, Mel é o verdadeiro doce da Ilha de Santa Maria, onde passeia e faz companhia para o tutor até nos bares
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 jan 2024 às 08:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 08:55

Galo gigante em Vargem Altaemus e pavões na Enseada do Suá e, agora, uma simpática cabra na região da Ilha de Santa Maria, em Vitória. Em mais uma série de vídeos que contam a história de animais exóticos nos centros urbanos do Espírito Santo, a reportagem de A Gazeta conheceu Mel, o verdadeiro xodó da vizinhança.
Reza a lenda que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas, por aqui, a história é diferente. Mel chegou em Vitória após ser salva por Júlio Oliveira, que viu a cabra ser atacada por cães na região da Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Desde o resgate, Mel criou um apego a Júlio e toda a sua família. Nos primeiros meses, a relação era um pouco conturbada, já que ela ainda estava acanhada pelo ataque, mas hoje é um verdadeiro doce com quem passa por ela na região de sua casa. Confira a história no vídeo acima!

Quem é a cabra que virou xodó pelas ruas da Ilha de Santa Maria?

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