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Professora com doença

Confirmação e suspeitas de Covid-19 suspendem aulas em creche de Ibiraçu

Previsão é de que aulas sejam retomadas na sexta-feira (6), exceto para turma da professora diagnosticada com a Covid-19; há quatro casos de berçaristas com suspeita da doença
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 out 2023 às 12:28

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 12:28

As aulas de uma creche municipal em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, foram suspensas nesta quinta-feira (5) por conta de um caso confirmado de Covid-19 em uma professora, e outros quatro suspeitos de berçaristas da unidade. Segundo a prefeitura, as atividades do Centro de Educação Infantil (Cei) Branca de Neve devem ser retomadas na sexta-feira (6), exceto para a turma da profissional que testou positivo. Na segunda-feira (9), retornam para todos os alunos da unidade.
A Prefeitura de Ibiraçu informou que houve uma precipitação na divulgação da informação sobre a suspensão das aulas nesta quinta-feira e, por isso, toda a unidade não está funcionando no dia. Enquanto não saem os resultados dos testes das berçaristas, a previsão é que na sexta-feira permaneçam em casa apenas as crianças que são alunas da professora positivada com a Covid-19.
Ainda conforme a administração municipal, os servidores tiveram sintomas gripais na última sexta-feira (29) e fizeram o teste PCR. Por conta do período, dez dias após os sintomas, a expectativa é que na segunda-feira (9) todos que estavam doentes já não ofereçam mais risco aos alunos e as atividades escolares sejam normalizadas.
Estudam na creche, localizada no bairro São Cristóvão, ao todo, 72 crianças com idade de até três anos divididas, em cinco salas de aula. Cada sala conta com um professor e dois berçaristas.

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