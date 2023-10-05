Confirmação e suspeitas de Covid-19 suspendem aulas em creche de Ibiraçu

As aulas de uma creche municipal em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , foram suspensas nesta quinta-feira (5) por conta de um caso confirmado de Covid-19 em uma professora, e outros quatro suspeitos de berçaristas da unidade. Segundo a prefeitura, as atividades do Centro de Educação Infantil (Cei) Branca de Neve devem ser retomadas na sexta-feira (6), exceto para a turma da profissional que testou positivo. Na segunda-feira (9), retornam para todos os alunos da unidade.

A Prefeitura de Ibiraçu informou que houve uma precipitação na divulgação da informação sobre a suspensão das aulas nesta quinta-feira e, por isso, toda a unidade não está funcionando no dia. Enquanto não saem os resultados dos testes das berçaristas, a previsão é que na sexta-feira permaneçam em casa apenas as crianças que são alunas da professora positivada com a Covid-19.

Ainda conforme a administração municipal, os servidores tiveram sintomas gripais na última sexta-feira (29) e fizeram o teste PCR. Por conta do período, dez dias após os sintomas, a expectativa é que na segunda-feira (9) todos que estavam doentes já não ofereçam mais risco aos alunos e as atividades escolares sejam normalizadas.