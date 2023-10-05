PMs entram no esgoto para se abrigar em confronto com trio em Cariacica

Quatro policiais militares precisaram entrar em água de esgoto para se abrigarem durante um confronto com três suspeitos na noite da última quarta-feira (4), no bairro Porto Novo, em Cariacica. Conforme Boletim Unificado da Polícia Militar, ao todo, 12 policiais estavam no local no momento da troca de tiros. A corporação afirmou que um dos indivíduos, de apelido Dentinho, é conhecido da PM e possui vários mandados por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região. O trio conseguiu fugir e não foi localizado.

Segundo o boletim da PM, ao serem notificados sobre o paradeiro de Dentinho, que estaria na companhia de dois homens armados, os policiais foram até a localidade conhecida como Delporto. Como estratégia para cercar os suspeitos, os militares se dividiram em três patrulhas, tendo uma delas seguido em direção a uma região conhecida como “Pedrinhas”, onde tem esgoto, próxima à igreja católica. Neste local, foram encontrados os dois suspeitos armados e o outro, manipulando drogas.

Ainda segundo o registro, ao perceberem a presença dos policiais, os homens atiraram contra a equipe, que como forma de proteção, precisou responder com 29 disparos e se lançar em água contaminada por esgoto. Em vista da situação, os suspeitos voltaram ao mangue e tentaram fugir pela rua São Gabriel da Palha, onde outra patrulha estava posicionada.

A PM disse que, ao avistar Dentinho com a arma na mão, um dos militares determinou que ele largasse a pistola, mas o suspeito atirou contra o policial, que revidou com seis disparos. Após a troca de tiros, os três traficantes voltaram ao mangue e não foram mais localizados. Durante as buscas pelo local foram encontradas 16 munições, além de 40 pinos de cocaína, 23 buchas e maconha e 7 pedras de crack. As drogas foram apreendidas pela PM e levadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.