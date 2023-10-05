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Suspeitos de tráfico

PMs entram no esgoto para se abrigar em confronto com trio em Cariacica

PM apreende drogas e munições no bairro Porto Novo nesta quarta-feira (4); um dos três suspeitos é conhecido como “Dentinho” e possui mandados de busca por homicídio
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

05 out 2023 às 11:16

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 11:16

Quatro policiais militares precisaram entrar em água de esgoto para se abrigarem durante um confronto com três suspeitos na noite da última quarta-feira (4), no bairro Porto Novo, em Cariacica. Conforme Boletim Unificado da Polícia Militar, ao todo, 12 policiais estavam no local no momento da troca de tiros. A corporação afirmou que um dos indivíduos, de apelido Dentinho, é conhecido da PM e possui vários mandados por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região. O trio conseguiu fugir e não foi localizado.
Segundo o boletim da PM, ao serem notificados sobre o paradeiro de Dentinho, que estaria na companhia de dois homens armados, os policiais foram até a localidade conhecida como Delporto. Como estratégia para cercar os suspeitos, os militares se dividiram em três patrulhas, tendo uma delas seguido em direção a uma região conhecida como “Pedrinhas”, onde tem esgoto, próxima à igreja católica. Neste local, foram encontrados os dois suspeitos armados e o outro, manipulando drogas.
Ainda segundo o registro, ao perceberem a presença dos policiais, os homens atiraram contra a equipe, que como forma de proteção, precisou responder com 29 disparos e se lançar em água contaminada por esgoto. Em vista da situação, os suspeitos voltaram ao mangue e tentaram fugir pela rua São Gabriel da Palha, onde outra patrulha estava posicionada.
A PM disse que, ao avistar Dentinho com a arma na mão, um dos militares determinou que ele largasse a pistola, mas o suspeito atirou contra o policial, que revidou com seis disparos. Após a troca de tiros, os três traficantes voltaram ao mangue e não foram mais localizados. Durante as buscas pelo local foram encontradas 16 munições, além de 40 pinos de cocaína, 23 buchas e maconha e 7 pedras de crack. As drogas foram apreendidas pela PM e levadas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição da EDITORA WANESSA SCARDUA.

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