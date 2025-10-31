Confira o horário de funcionamento dos cemitérios na Grande Vitória

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:13
O Dia de Finados, que será neste domingo (2), é marcado pelas homenagens aos entes queridos que já se foram, levando milhares de pessoas aos cemitérios com flores, fotos e outros objetos. Por conta disso, as prefeituras da Grande Vitória estão realizando os últimos ajustes nestes espaços, que funcionarão em horários especiais. Para o leitor se organizar, A Gazeta listou todos os cemitérios da Região Metropolitana que irão abrir no feriado.
Na Capital capixaba, há dois cemitérios municipais: o de Maruípe e Santo Antônio. A prefeitura irá distribuir flores e água mineral para quem for homenagear os entes queridos, e orienta que as velas devem ser acesas apenas nos cruzeiros. Além disso, o município destaca que a comercialização de produtos é proibida.
No município canela-verde, a prefeitura estima que cerca de dez mil pessoas deverão comparecer aos cemitérios da cidade no Dia de Finados. A gestão informou que fará a distribuição de copos com água aos visitantes.
Já na Serra, os cemitérios de Pitanga, São Domingos, Jacaraípe, Nova Almeida, Serra Sede e Carapina funcionarão das 8h às 17h. Todos eles contarão com missas durante o dia e alguns cemitérios já possuem horários definidos para as celebrações, confira:
Em Cariacica, os oito cemitérios municipais ficarão abertos das 6h às 17h. Confira os endereços:
No município de Viana, os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba irão funcionar de 7h às 16h. A prefeitura informou que se for necessário, o visitante pode entrar em contato pelos números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424, para informações e serviços.
