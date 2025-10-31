Home
Confira o horário de funcionamento dos cemitérios na Grande Vitória

Todos os cemitérios da Região Metropolitana irão funcionar durante todo o Dia de Finados, que será neste domingo (2)

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:13

Cemitério de Santo Antônio em Vitória
Cemitérios da Grande Vitória ficarão abertos durante todo o Dia de Finados Crédito: Fernando Madeira

O Dia de Finados, que será neste domingo (2), é marcado pelas homenagens aos entes queridos que já se foram, levando milhares de pessoas aos cemitérios com flores, fotos e outros objetos. Por conta disso, as prefeituras da Grande Vitória estão realizando os últimos ajustes nestes espaços, que funcionarão em horários especiais. Para o leitor se organizar, A Gazeta listou todos os cemitérios da Região Metropolitana que irão abrir no feriado.

Vitória

Na Capital capixaba, há dois cemitérios municipais: o de Maruípe e Santo Antônio. A prefeitura irá distribuir flores e água mineral para quem for homenagear os entes queridos, e orienta que as velas devem ser acesas apenas nos cruzeiros. Além disso, o município destaca que a comercialização de produtos é proibida.

  • Cemitério de Maruípe: ficará aberto das 8h às 17h; fica localizado na Avenida Adolpho Cassoli, 314, em São Cristóvão. 
  • Cemitério de Santo Antônio: ficará aberto das 8h às 17h; fica na Avenida Santo Antônio, 1.650, em Santo Antônio. 

Vila Velha

No município canela-verde, a prefeitura estima que cerca de dez mil pessoas deverão comparecer aos cemitérios da cidade no Dia de Finados. A gestão informou que fará a distribuição de copos com água aos visitantes.

  • Cemitério Centro de Vila Velha - aberto das 8h às 17h; rua Coronel Sodré, s/n, Centro de Vila Velha; 
  • Cemitério de Santa Inês - aberto das 6h30 às 17h; rua Ruy Braga Ribeiro, 900, Santa Inês.
  • Cemitério do Bosque - aberto das 8h às 17h; rua Bela Vista, 36, Alvorada.
  • Cemitério da Barra do Jucu - aberto das 8h às 17h; avenida Praia, s/n, Barra do Jucu.
  • Cemitério da Ponta da Fruta - aberto das 8h às 17h; Morro da Lagoa, s/n, Ponta da Fruta (atrás do Parque da Paz).
  • Cemitério da Ponta Fruta - aberto das 8h às 17h; avenida da Praia, s/n, Ponta da Fruta.

Serra

Já na Serra, os cemitérios de Pitanga, São Domingos, Jacaraípe, Nova Almeida, Serra Sede e Carapina funcionarão das 8h às 17h. Todos eles contarão com missas durante o dia e alguns cemitérios já possuem horários definidos para as celebrações, confira:

  • Cemitério de Pitanga, Jacaraípe e Nova Almeida: o horário da missa ainda deve ser definido.
  • Cemitério de São Domingos: a missa acontecerá às 10h.
  • Cemitério de Serra Sede: a missa será realizada às 8h, na Igreja Matriz.
  • Cemitério de Carapina: a missa será realizada às 9h e às 15h.

Cariacica

Em Cariacica, os oito cemitérios municipais ficarão abertos das 6h às 17h. Confira os endereços:

  • Cemitério de Santo Agostinho, Rua Santo Agostinho, s/nº, Bairro Aparecida
  • Cemitério de São Jorge, Rua Projetada, s/nº, Oriente
  • Cemitério de São Pedro, Rua Telefônica, s/nº, Cruzeiro do Sul
  • Cemitério de São José, Rua Demóstenes Nunes Vieira, s/nº, Alto Lage
  • Cemitério de Jardim da Saudade, Rodovia BR-101 (Contorno), Nova Rosa da Penha
  • Cemitério de São João Batista, Rua Florentino Avidos, s/nº, Cariacica-Sede
  • Cemitério de Santo Amaro, Rua Goiás, s/nº, Novo Brasil
  • Cemitério de Padre Mathias, Rodovia BR-101 (Contorno), 3255, Pedro Fontes.

Viana

No município de Viana, os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba irão funcionar de 7h às 16h. A prefeitura informou que se for necessário, o visitante pode entrar em contato pelos números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424, para informações e serviços.

