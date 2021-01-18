Confira gabarito extraoficial da prova rosa do 1° dia do Enem 2020

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova rosa, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.
PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.
GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA ROSA
Abaixo você poderá verificar gabarito extraoficial da prova rosa do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
- 1 (ESPANHOL) E
- 2 (ESPANHOL) C
- 3 (ESPANHOL) E
- 4 (ESPANHOL) D
- 5 (ESPANHOL) C
- 1 (INGLÊS) A
- 2 (INGLÊS) A
- 3 (INGLÊS) C
- 4 (INGLÊS) D
- 5 (INGLÊS) E
- 6 D
- 7 B
- 8 D
- 9 C
- 10 A
- 11 A
- 12 A
- 13 D
- 14 A
- 15 A
- 16 D
- 17 E
- 18 C
- 19 B
- 20 C
- 21 B
- 22 A
- 23 D
- 24 A
- 25 D
- 26 D
- 27 B
- 28 E
- 29 D
- 30 A
- 31 D
- 32 A
- 33 E
- 34 B
- 35 D
- 36 A
- 37 C
- 38 E
- 39 A
- 40 C
- 41 B
- 42 B
- 43 E
- 44 A
- 45 E
- 46 B
- 47 D
- 48 D
- 49 B
- 50 E
- 51 C
- 52 E
- 53 C
- 54 B
- 55 A
- 56 C
- 57 D
- 58 B
- 59 D
- 60 E
- 61 E
- 62 B
- 63 D
- 64 E
- 65 D
- 66 D
- 67 A
- 68 D
- 69 C
- 70 D
- 71 B
- 72 D
- 73 C
- 74 A
- 75 D
- 76 E
- 77 C
- 78 B
- 79 C
- 80 C
- 81 C
- 82 B
- 83 B
- 84 E
- 85 D
- 86 A
- 87 B
- 88 C
- 89 A
- 90 E