Confira gabarito extraoficial da prova branca do 1° dia do Enem 2020

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova branca, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.
PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.
GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA BRANCA
Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova branca do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
- 1 (ESPANHOL) E
- 2 (ESPANHOL) C
- 3 (ESPANHOL) E
- 4 (ESPANHOL) C
- 5 (ESPANHOL) D
- 1 (INGLÊS) D
- 2 (INGLÊS) C
- 3 (INGLÊS) E
- 4 (INGLÊS) A
- 5 (INGLÊS) A
- 6 E
- 7 A
- 8 C
- 9 B
- 10 B
- 11 E
- 12 B
- 13 C
- 14 B
- 15 A
- 16 D
- 17 A
- 18 D
- 19 B
- 20 D
- 21 A
- 22 E
- 23 B
- 24 A
- 25 E
- 26 D
- 27 A
- 28 A
- 29 E
- 30 D
- 31 A
- 32 D
- 33 D
- 34 E
- 35 C
- 36 D
- 37 D
- 38 B
- 39 D
- 40 A
- 41 C
- 42 C
- 43 A
- 44 A
- 45 A
- 46 A
- 47 E
- 48 D
- 49 C
- 50 A
- 51 D
- 52 E
- 53 B
- 54 D
- 55 E
- 56 C
- 57 B
- 58 B
- 59 E
- 60 C
- 61 D
- 62 B
- 63 C
- 64 B
- 65 A
- 66 C
- 67 D
- 68 B
- 69 D
- 70 E
- 71 E
- 72 D
- 73 A
- 74 B
- 75 C
- 76 D
- 77 D
- 78 A
- 79 D
- 80 D
- 81 B
- 82 E
- 83 C
- 84 E
- 85 C
- 86 B
- 87 C
- 88 C
- 89 B
- 90 D