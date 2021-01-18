Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para o teste branco

Confira gabarito extraoficial da prova branca do 1° dia do Enem 2020

O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, para as provas impressas, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova branca, divulgado pelo UP Centro Educacional

Publicado em 

17 jan 2021 às 23:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 23:19

Enem na Faesa
A segunda etapa do Enem será aplicada no próximo domingo (24) Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova branca, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.

GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA BRANCA

Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova branca do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
  • 1 (ESPANHOL) E
  • 2 (ESPANHOL) C
  • 3 (ESPANHOL) E
  • 4 (ESPANHOL) C
  • 5 (ESPANHOL) D
  • 1 (INGLÊS) D
  • 2 (INGLÊS) C
  • 3 (INGLÊS) E
  • 4 (INGLÊS) A
  • 5 (INGLÊS) A
  • 6 E
  • 7 A
  • 8 C 
  • 9 B
  • 10 B
  • 11 E
  • 12 B
  • 13 C 
  • 14 B
  • 15 A
  • 16 D
  • 17 A
  • 18 D
  • 19 B
  • 20 D 
  • 21 A
  • 22 E
  • 23 B 
  • 24 A
  • 25 E
  • 26 D
  • 27 A
  • 28 A
  • 29 E
  • 30 D
  • 31 A
  • 32 D
  • 33 D
  • 34 E
  • 35 C
  • 36 D
  • 37 D
  • 38 B
  • 39 D
  • 40 A
  • 41 C
  • 42 C
  • 43 A
  • 44 A
  • 45 A
  • 46 A
  • 47 E
  • 48 D
  • 49 C
  • 50 A
  • 51 D
  • 52 E
  • 53 B
  • 54 D
  • 55 E
  • 56 C
  • 57 B
  • 58 B
  • 59 E
  • 60 C
  • 61 D
  • 62 B
  • 63 C
  • 64 B
  • 65 A
  • 66 C
  • 67 D
  • 68 B
  • 69 D
  • 70 E
  • 71 E
  • 72 D
  • 73 A
  • 74 B
  • 75 C
  • 76 D
  • 77 D
  • 78 A
  • 79 D 
  • 80 D
  • 81 B
  • 82 E
  • 83 C
  • 84 E
  • 85 C
  • 86 B
  • 87 C
  • 88 C
  • 89 B
  • 90 D

Veja Também

Com salas cheias, candidatos foram impedidos de fazer Enem

Redação do Enem 2020: tema é o estigma associado às doenças mentais

Confira dicas para se proteger da Covid-19 durante o Enem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Enem Inep Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados