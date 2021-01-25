Confira gabarito extraoficial da prova azul do 2° dia do Enem 2020

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo quase 50 mil avançaram à segunda etapa do teste. No primeiro dia de provas, realizado no domingo passado (17), mais de 104,5 mil estudantes se inscreveram. Contudo, 54,8 mil inscritos faltaram e, portanto, foram desclassificados.
O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio à pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (24), foram realizadas 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.
PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.
GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AZUL
Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova azul do Enem 2020, divulgado pelo UP Centro Educacional. Confira:
- 91 - D
- 92 - D
- 93 - B
- 94 - A
- 95 - C
- 96 - B
- 97 - D
- 98 - D
- 99 - D
- 100 - E
- 101 - C
- 102 - D
- 103 - A
- 104 - E
- 105 - A
- 106 - C
- 107 - C
- 108 - C
- 109 - E
- 110 - D
- 111 - B
- 112 - D
- 113 - D
- 114 - C
- 115 - B
- 116 - D
- 117 - D
- 118 - C
- 119 - A
- 120 - A
- 121 - E
- 122 - C
- 123 - E
- 124 - D
- 125 - D
- 126 - A
- 127 - C
- 128 - C
- 129 - B
- 130 - A
- 131 - E
- 132 - D
- 133 - C
- 134 - D
- 135 - A
- 136 - D
- 137 - A
- 138 - B
- 139 - C
- 140 - C
- 141 - A
- 142 - E
- 143 - D
- 144 - B
- 145 - B
- 146 - C
- 147 - C
- 148 - C
- 149 - A
- 150 - B
- 151 - C
- 152 - A
- 153 - C
- 154 - C
- 155 - B
- 156 - D
- 157 - B
- 158 - C
- 159 - C
- 160 - C
- 161 - B
- 162 - E
- 163 - E
- 164 - E
- 165 - D
- 166 - B
- 167 - B
- 168 - A
- 169 - C
- 170 - C
- 171 - D
- 172 - A
- 173 - C
- 174 - B
- 175 - A
- 176 - E
- 177 - B
- 178 - A
- 179 - E
- 180 - C