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Teste azul

Confira gabarito extraoficial da prova azul do 2° dia do Enem 2020

O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, para as provas impressas, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, divulgado pelo UP Centro Educacional
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jan 2021 às 23:18

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 23:18

Na Faesa, em Vitória
Candidatos aguardam para entrar em local de prova do Enem Crédito: Fernando Madeira
O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo quase 50 mil avançaram à segunda etapa do teste. No primeiro dia de provas, realizado no domingo passado (17), mais de 104,5 mil estudantes se inscreveram. Contudo, 54,8 mil inscritos faltaram e, portanto, foram desclassificados.
O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova azul, divulgado pelo UP Centro Educacional.

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Enem será reaplicado a 8 mil estudantes que tiveram sintomas de Covid

Realizado em meio à pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (24), foram realizadas 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.

GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AZUL

Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova azul do Enem 2020, divulgado pelo UP Centro Educacional. Confira:
  • 91  - D
  • 92 - D
  • 93 - B
  • 94 - A
  • 95 - C
  • 96 - B
  • 97 - D
  • 98 - D
  • 99 - D
  • 100 - E
  • 101 - C
  • 102 - D
  • 103 - A
  • 104 - E
  • 105 - A
  • 106 - C
  • 107 - C
  • 108 - C
  • 109 - E
  • 110 - D
  • 111 - B
  • 112 - D
  • 113 - D
  • 114 - C
  • 115 - B
  • 116 - D
  • 117 - D
  • 118 - C
  • 119 - A
  • 120 - A
  • 121 - E
  • 122 - C
  • 123 - E
  • 124 - D
  • 125 - D
  • 126 - A
  • 127 - C
  • 128 - C
  • 129 - B
  • 130 - A
  • 131 - E
  • 132 - D
  • 133 - C
  • 134 - D
  • 135 - A
  • 136 - D
  • 137 - A
  • 138 - B
  • 139 - C
  • 140 - C
  • 141 - A
  • 142 - E
  • 143 - D
  • 144 - B
  • 145 - B
  • 146 - C
  • 147 - C
  • 148 - C
  • 149 - A
  • 150 - B
  • 151 - C
  • 152 - A
  • 153 - C
  • 154 - C
  • 155 - B
  • 156 - D
  • 157 - B
  • 158 - C
  • 159 - C
  • 160 - C
  • 161 - B
  • 162 - E
  • 163 - E
  • 164 - E
  • 165 - D
  • 166 - B
  • 167 - B
  • 168 - A
  • 169 - C
  • 170 - C
  • 171 - D
  • 172 - A
  • 173 - C
  • 174 - B
  • 175 - A
  • 176 - E
  • 177 - B
  • 178 - A
  • 179 - E
  • 180 - C

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