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Para o teste amarelo

Confira gabarito extraoficial da prova amarela do 1° dia do Enem 2020

O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, para as provas impressas, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, divulgado pelo UP Centro Educacional
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

17 jan 2021 às 23:33

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 23:33

Prova do Enem
Candidatos do Enem 2020 fazem fila no primeiro dia de prova em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.

PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO

Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.

GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AMARELA

Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova amarela do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
  • 1 (ESPANHOL) D
  • 2 (ESPANHOL) C
  • 3 (ESPANHOL) E
  • 4 (ESPANHOL) C
  • 5 (ESPANHOL) E
  • 1 (INGLÊS) C
  • 2 (INGLÊS) D
  • 3 (INGLÊS) E
  • 4 (INGLÊS) A
  • 5 (INGLÊS) A
  • 6 B
  • 7 C
  • 8 B
  • 9 E
  • 10 D
  • 11A
  • 12 D
  • 13 A
  • 14 D
  • 15 A
  • 16 E
  • 17 A
  • 18 C
  • 19 B
  • 20 A
  • 21 E
  • 22 B
  • 23 D
  • 24 E
  • 25 C
  • 26 D
  • 27 A
  • 28 C
  • 29 D
  • 30 B
  • 31 D
  • 32 D
  • 33 A
  • 34 A
  • 35 A
  • 36 E
  • 37 C
  • 38 A
  • 39 A
  • 40 A
  • 41 D
  • 42 D
  • 43 B
  • 44 B
  • 45 E
  • 46 B
  • 47 D
  • 48 E
  • 49 C
  • 50 B
  • 51 C
  • 52 C
  • 53 A
  • 54 E
  • 55 D
  • 56 D
  • 57 A
  • 58 D
  • 59 B
  • 60 D
  • 61 C
  • 62 D
  • 63 B
  • 64 C
  • 65 B
  • 66 B
  • 67 E
  • 68 D
  • 69 A
  • 70 B
  • 71 C
  • 72 C
  • 73 B
  • 74 B
  • 75 C
  • 76 D
  • 77 B
  • 78 D
  • 79 E
  • 80 E
  • 81 D
  • 82 C
  • 83 A
  • 84 D
  • 85 E
  • 86 D
  • 87 B
  • 88 E
  • 89 C
  • 90 E

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