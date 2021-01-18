Confira gabarito extraoficial da prova amarela do 1° dia do Enem 2020

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 mobilizou estudantes no país inteiro. No Espírito Santo cerca 105 mil se inscreveram para o teste. O resultado oficial deverá ser liberado até o dia 27 de janeiro, mas você pode conferir abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela, divulgado pelo UP Centro Educacional.
Realizado em meio a pandemia do novo coronavírus, o exame exigiu cuidados redobrados e alterou até algumas normas, como a exigência do uso de máscara durante toda a realização da prova. As provas só não aconteceram no Amazonas, em decorrência do agravamento da Covid-19 naquele estado.
Neste domingo (17), foi realizada a prova de Redação, além de 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões Ciências Humanas. No próximo dia 24 será a vez dos participantes fazerem as 45 questões de Ciências da Natureza e outras as 45 questões de Matemática.
A novidade deste ano foi o Enem Digital, que acontece pela primeira vez, e que contou com a inscrição de quase cem mil participantes no país. Quem optou por esta versão vai realizar as provas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No Espírito Santo 1.283 pessoas se inscreveram para a versão digital.
PROVAS EM CORES DIFERENTES E RESULTADO
Para evitar fraudes e colas indevidas, as provas do Enem são realizadas em 4 versões de cores diferentes, são elas: amarela, azul, branca e rosa. Mas apesar desta diferença, as provas possuem as mesmas questões. O que difere uma da outra é a ordem em que as questões são montadas.
É preciso então estar atento a cor de prova feita para conferir o gabarito que tenha a mesma cor. Os gabaritos oficiais, segundo o edital do Enem 2020, serão divulgados no Portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas. Para a versão impressa, o prazo é até dia 27 de janeiro de 2021, já para o Enem Digital, a divulgação será até o dia 10 de fevereiro de 2021.
GABARITO EXTRAOFICIAL DA PROVA AMARELA
Abaixo você poderá verificar o gabarito extraoficial da prova amarela do Enem 2020, divulgado pelo UP. Confira:
- 1 (ESPANHOL) D
- 2 (ESPANHOL) C
- 3 (ESPANHOL) E
- 4 (ESPANHOL) C
- 5 (ESPANHOL) E
- 1 (INGLÊS) C
- 2 (INGLÊS) D
- 3 (INGLÊS) E
- 4 (INGLÊS) A
- 5 (INGLÊS) A
- 6 B
- 7 C
- 8 B
- 9 E
- 10 D
- 11A
- 12 D
- 13 A
- 14 D
- 15 A
- 16 E
- 17 A
- 18 C
- 19 B
- 20 A
- 21 E
- 22 B
- 23 D
- 24 E
- 25 C
- 26 D
- 27 A
- 28 C
- 29 D
- 30 B
- 31 D
- 32 D
- 33 A
- 34 A
- 35 A
- 36 E
- 37 C
- 38 A
- 39 A
- 40 A
- 41 D
- 42 D
- 43 B
- 44 B
- 45 E
- 46 B
- 47 D
- 48 E
- 49 C
- 50 B
- 51 C
- 52 C
- 53 A
- 54 E
- 55 D
- 56 D
- 57 A
- 58 D
- 59 B
- 60 D
- 61 C
- 62 D
- 63 B
- 64 C
- 65 B
- 66 B
- 67 E
- 68 D
- 69 A
- 70 B
- 71 C
- 72 C
- 73 B
- 74 B
- 75 C
- 76 D
- 77 B
- 78 D
- 79 E
- 80 E
- 81 D
- 82 C
- 83 A
- 84 D
- 85 E
- 86 D
- 87 B
- 88 E
- 89 C
- 90 E