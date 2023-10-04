Confira como funcionam as torres de transmissão no Parque da Fonte Grande

Pela tela da TV Gazeta e pelas nossas rádios, você se informa, se diverte e se emociona. Mas antes de todo esse conteúdo chegar até você, ele passa pelas torres de transmissão que ficam no Parque Estadual da Fonte Grande, em Vitória. O que é gerado nas ruas e nos estúdios da Rede Gazeta é enviado para lá por microondas e transmitido a milhares de casas dos capixabas. Confira como funciona no vídeo acima.

O local foi escolhido para a instalação da torre, inaugurada em 1976, por ser um ponto estratégico, sendo um dos mais altos da capital capixaba. A área de preservação de 218 hectares é uma das maiores de Mata Atlântica em zona urbana do Brasil. O parque tem trilhas e mirantes com vistas para a Grande Vitória.

Torres da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira

"Todo trabalho audiovisual é finalizado dentro da emissora. Depois disso, esse sinal chega até aqui em cima (no Parque da Fonte Grande) via rádios microondas e aqui a gente vai colocar ele no ar para os telespectadores receberem. Aqui, temos os transmissores, as antenas de transmissão que ficam no alto das torres, geradores e toda uma estrutura para que o sinal chegue com qualidade aos ouvintes e telespectadores", explica o técnico em sistemas audiovisuais, Helanio Serafim.

Por conta da altura do Mestre Álvaro, na Serra, por exemplo, é necessário um reforçador de sinal no município. Para que isso e todo o setor de transmissão funcione, é necessário um grande, que conta com geradores que asseguram até 15 horas de transmissão, em caso de falta de energia na concessionária. Além disso, com o avanço da tecnologia, os equipamentos diminuíram de tamanho e entregam mais qualidade.

"O time de engenharia da Rede Gazeta tem uma equipe que cuida dos equipamentos dentro da emissora e tem o time de transmissão, que cuida dos equipamentos fora da emissora. Temos vários equipamentos instalados aqui, temos outros postos menores que funcionam ou como salto de sinal ou como reforçadores de sinal. E quem cuida disso é a equipe de transmissão. Hoje, todo equipamento tem sua redundância, que normalmente funciona de forma automática, temos uma autonomia de energia. Tudo isso para garantir o máximo de sinal. A gente se cerca de precauções para reduzir ao máximo a possibilidade de falhas", garante Helanio.