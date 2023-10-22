Comunidade participa da 1ª romaria ecológica na Região do Caparaó

Fiéis com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e bandeiras com nomes de rios importantes do Sul do ES Crédito: Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Católicos participaram da primeira romaria ecológica na região do Caparaó do Espírito Santo , pela ES 190, na localidade de Pedra Roxa, em Ibitirama , neste domingo (22). Realizada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a ação atende a um pedido do Papa Francisco e tem como objetivo reunir esforços pela defesa do meio ambiente.

Os peregrinos caminharam carregando bandeiras com nomes dos rios e afluentes que cortam o Sul do Espírito Santo. "Esta celebração quer ser um momento de compromisso na defesa da terra, da água e da vida em todas suas manifestações", disse Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim.

Nem a mudança do tempo e o frio atrapalharam, e a peregrinação reuniu milhares de pessoas. A professora Lene Ramos, de 38 anos, fez questão de percorrer o trajeto. "Eu tive que vir. Como educadora não posso ficar de fora de uma luta importante como essa", afirmou.

A caminhada também serviu para os fiéis agradecerem as bênçãos recebidas. A autônoma Jocineide Santos de Menezes, 57, fez o percurso em agradecimento à recuperação da saúde do irmão e por uma agricultura sustentável. “Meu irmão se recuperou de um acidente e estamos aqui para agradecer. Além disso, pedir mais cuidado com nossa casa comum. O planeta está sofrendo”, disse.

O encerramento aconteceu com uma missa solene no campo de futebol, ao lado da Igreja São João Batista.