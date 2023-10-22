Comunidade participa da 1ª romaria ecológica na Região do Caparaó

Católicos participaram da primeira romaria ecológica na região do Caparaó do Espírito Santo, pela ES 190, na localidade de Pedra Roxa, em Ibitirama, neste domingo (22). Realizada pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, a ação atende a um pedido do Papa Francisco e tem como objetivo reunir esforços pela defesa do meio ambiente.
Os peregrinos caminharam carregando bandeiras com nomes dos rios e afluentes que cortam o Sul do Espírito Santo. "Esta celebração quer ser um momento de compromisso na defesa da terra, da água e da vida em todas suas manifestações", disse Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim.
Nem a mudança do tempo e o frio atrapalharam, e a peregrinação reuniu milhares de pessoas. A professora Lene Ramos, de 38 anos, fez questão de percorrer o trajeto. "Eu tive que vir. Como educadora não posso ficar de fora de uma luta importante como essa", afirmou.
A caminhada também serviu para os fiéis agradecerem as bênçãos recebidas. A autônoma Jocineide Santos de Menezes, 57, fez o percurso em agradecimento à recuperação da saúde do irmão e por uma agricultura sustentável. “Meu irmão se recuperou de um acidente e estamos aqui para agradecer. Além disso, pedir mais cuidado com nossa casa comum. O planeta está sofrendo”, disse.
O encerramento aconteceu com uma missa solene no campo de futebol, ao lado da Igreja São João Batista.