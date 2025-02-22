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Loteria

Como fazer aposta online da Mega-Sena?

Nem sempre dá tempo de ir a uma lotérica. Veja opções reconhecidas e validadas pela Caixa para você não ficar de fora dos sorteios

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2025 às 11:35
O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 120 milhões e pode sair na noite deste sábado (22). O sorteio está marcado para as 20 horas, com transmissão pelos canais da Caixa Econômica Federal no Youtube e no Facebook. Mas se você não quer ou não pode ir a uma lotérica, saiba que é possível fazer sua aposta pela internet. Veja as opções oficiais e únicas que são reconhecidas pelo banco:
  1. Portal Loterias Online: www.loteriasonline.caixa.gov.br

  2. Aplicativo Loterias Caixa: baixe aqui para iPhone e aqui para Android

  3. Internet Banking Caixa: disponível apenas para clientes do banco neste link
As apostas podem ser feitas até 19 horas. O jogo simples — no qual você seleciona seis dezenas entre 1 e 60 — custa R$ 5. Apesar do título da reportagem focar na Mega-Sena, os links valem para outro tipos de loteria da Caixa. Jogue com moderação e boa sorte!

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