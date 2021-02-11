Como evitar acidentes com vazamento de gás em casa

Cuidados com o gás de cozinha são importantes para evitar tragédias Crédito: Carlos Alberto Silva

O item comum em residências exige atenção. Segundo o Tenente-coronel Amaral, do Corpo de Bombeiros , é preciso estar atento ao prazo de validade da mangueira e mesmo que ela esteja dentro do prazo, é necessário muito cuidado ao movimentar o fogão, por exemplo.

Lucas Valadão, da "Ao puxar ou arrastar o fogão, essa mangueira pode torcer ou até se romper", alerta o tenente-coronel em entrevista ao jornalista, da Rádio CBN Vitória

Ele ressalta ainda que o cheiro de gás "não é normal", caso ele apareça é preciso urgência em procurar segurança, seja fechando a rede ou abrindo portas e janelas do ambiente para o ar circular.

Caso esse cheiro persista após o fechamento da rede de fornecimento, o problema pode estar acontecendo no prédio, não necessariamente em um apartamento específico, segundo Amaral.

"O cheiro pode estar vindo do corredor. O ideal é procurar o síndico, que irá recorrer ao fornecedor do gás. Quando isso acontece, há todo um estudo, um laudo, sobre a rede e conexões. Esse problema pode ser interno ou externo", aconselha.

À TV Gazeta, a engenheira da Defesa Civil de Vitória, Sidineia Assis, informou que a suspeita maior é de que a explosão na Rua Barão de Monjardum, no Centro de Vitória, tenha sido causada por um vazamento de gás. O fornecimento do produto foi suspenso no local logo após a ocorrência no prédio.

Explosão em prédio deixa dois feridos no Centro de Vitória

Para o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, situações com a desta quarta-feira (10) em Vitória podem ser evitadas.

"É possível agir para prevenir esse vazamento. Mas após a explosão, não há mais o que fazer. É muito rápido. Chamamos de pseudoexplosão [o ocorrido no Centro], não é possível notar a presença do fogo no local", diz.

As vítimas da explosão no Centro de Vitória tiveram pelo menos 35% do corpo queimado. Foram socorridas e levadas para um hospital particular.