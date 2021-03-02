Desde o dia 21 de janeiro deste ano, o Espírito Santo tem recebido pacientes de outros Estados que sofreram um colapso na rede de saúde. Ao todo, 36 pacientes do Amazonas e 33 de Rondônia foram recebidos em solo capixaba para tratarem a Covid-19.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do Amazonas, dois permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo um em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um em enfermaria. Oito pacientes morreram, e 26 pacientes receberam alta hospitalar e retornaram ao Estado de origem.
Como estão os pacientes de outros Estados transferidos para o ES
De Rondônia, 12 continuam recebendo assistência na UTI e nove em enfermaria. Seis infelizmente não resistiram à doença e evoluíram para óbito e seis receberam alta hospitalar.
ESTADO VAI RECEBER PACIENTES DE SANTA CATARINA
O Espírito Santo vai receber 15 pacientes de Santa Catarina para continuidade do tratamento da Covid-19. A previsão é de que eles comecem a chegar nesta quarta-feira (3).
A transferência será realizada pelo governo de Santa Catarina e todos os pacientes receberão assistência no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.