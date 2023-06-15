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Lentidão

Comboio de blindados do Exército chama atenção após "passear" por Vitória

Veículos estavam seguindo em direção ao 38° Batalhão do Exército, em Vila Velha, para pernoitar. Devido ao transporte, houve uma retenção no trânsito em cima da Terceira Ponte
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 jun 2023 às 18:58

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 18:58

Blindados transitaram pela Avenida Américo Buaiz, perto do Shopping Vitória
Blindados transitaram pela Avenida Américo Buaiz Crédito: José Caldas
Um comboio com três blindados do Exército "passeou" por uma das principais avenidas de Vitória, a Américo Buaiz, na tarde desta quinta-feira (15), e chamou a atenção de quem trafegava pelo local. Mas nada de pânico: não há nenhuma operação das forças armadas sendo realizada no Espírito Santo — quase no mesmo horário, a Polícia Federal esteve na casa do senador Marcos do Val, que fica em um edifício na Enseada do Suá. 
Comandante do 38° Batalhão de Infantaria, que fica na Prainha, em Vila Velha, o tenente-coronel Rodrigo Penalva explicou que o transporte dos veículos é apenas uma ação administrativa do Exército. Os blindados estavam na região Nordeste do País e têm como destino o Rio de Janeiro.
"As viaturas vão passar pelo 38º Batalhão, onde devem abastecer e pernoitar. Amanhã (16), seguem para o Rio de Janeiro. Elas já haviam passado por aqui há cerca de um mês e, agora, estão retornando", ressaltou.
Comboio de blindados do Exército chama atenção após "passear" por Vitória
"Quando as pessoas veem um blindado na rua, certamente é uma operação de transporte: ou porque precisa de manutenção, ou por questões administrativas que fazem ele ser transportado de um lugar para o outro. Até porque não poderiam vir sozinhos, percorrer grandes distâncias. Além de estragarem a malha do asfalto pelo peso, eles gastam muito combustível. A velocidade também é muito lenta "
Tenente-coronel Rodrigo Penalva - Comandante do 38° Batalhão de Infantaria do Exército

Blindados 'passeiam' por avenida de Vitória

Reflexo no trânsito 

Devido ao deslocamento dos blindados até Vila Velha, houve uma retenção no trânsito em cima da Terceira Ponte, que também refletiu nos acessos à praça do pedágio. Pelas imagens das câmeras de segurança da Rodosol, concessionária da via, é possível ver que o tráfego estava intenso no local por volta das 17h47.
Trânsito na Terceira Ponte poucos minutos após passagem do comboio
Trânsito na Terceira Ponte poucos minutos após passagem do comboio Crédito: Videomonitoramento
Procurada por A Gazeta, a Rodosol informou que o comboio passou pela ponte às 17h37h, "trafegando lentamente". 

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