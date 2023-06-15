Um comboio com três blindados do Exército "passeou" por uma das principais avenidas de Vitória, a Américo Buaiz, na tarde desta quinta-feira (15), e chamou a atenção de quem trafegava pelo local. Mas nada de pânico: não há nenhuma operação das forças armadas sendo realizada no Espírito Santo — quase no mesmo horário, a Polícia Federal esteve na casa do senador Marcos do Val, que fica em um edifício na Enseada do Suá.
Comandante do 38° Batalhão de Infantaria, que fica na Prainha, em Vila Velha, o tenente-coronel Rodrigo Penalva explicou que o transporte dos veículos é apenas uma ação administrativa do Exército. Os blindados estavam na região Nordeste do País e têm como destino o Rio de Janeiro.
"As viaturas vão passar pelo 38º Batalhão, onde devem abastecer e pernoitar. Amanhã (16), seguem para o Rio de Janeiro. Elas já haviam passado por aqui há cerca de um mês e, agora, estão retornando", ressaltou.
Comboio de blindados do Exército chama atenção após "passear" por Vitória
"Quando as pessoas veem um blindado na rua, certamente é uma operação de transporte: ou porque precisa de manutenção, ou por questões administrativas que fazem ele ser transportado de um lugar para o outro. Até porque não poderiam vir sozinhos, percorrer grandes distâncias. Além de estragarem a malha do asfalto pelo peso, eles gastam muito combustível. A velocidade também é muito lenta "
Blindados 'passeiam' por avenida de Vitória
Reflexo no trânsito
Devido ao deslocamento dos blindados até Vila Velha, houve uma retenção no trânsito em cima da Terceira Ponte, que também refletiu nos acessos à praça do pedágio. Pelas imagens das câmeras de segurança da Rodosol, concessionária da via, é possível ver que o tráfego estava intenso no local por volta das 17h47.
Procurada por A Gazeta, a Rodosol informou que o comboio passou pela ponte às 17h37h, "trafegando lentamente".