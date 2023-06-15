Comboio de blindados do Exército chama atenção após "passear" por Vitória

"Quando as pessoas veem um blindado na rua, certamente é uma operação de transporte: ou porque precisa de manutenção, ou por questões administrativas que fazem ele ser transportado de um lugar para o outro. Até porque não poderiam vir sozinhos, percorrer grandes distâncias. Além de estragarem a malha do asfalto pelo peso, eles gastam muito combustível. A velocidade também é muito lenta "