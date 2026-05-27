Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Vitória-ES goleia o Sport-ES e garante vaga nas semifinais da Copa ES
Futebol Capixaba

Vitória-ES goleia o Sport-ES e garante vaga nas semifinais da Copa ES

Classificação alvianil foi confirmada duas rodadas antes do fim da primeira fase

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2026 às 17:02
Vitória-ES
Rebeca Santos / Núcleo Desporte
O Vitória-ES fez uma partida dominante contra o Sport-ES e somou mais três pontos na tabela da Copa Espírito Santo, vencendo por 5 a 0. Com o resultado positivo alcançado na tarde desta quarta-feira, no Salvador Costa, em Vitória, a equipe comandada por Rafael Soriano garantiu a classificação para as semifinais da Copa ES.

Com o resultado , o Vitória-ES garantiu a classificação para as semifinais, e ocupa agora a primeira posição na tabela do campeonato, com treze pontos. Ainda brigando por uma vaga na próxima fase, o Sport-ES tem seis pontos e é o quarto colocado, podendo ainda ser ultrapassado por Rio Branco-ES ou Vilavelhense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h45, no Kleber Andrade em Cariacica. O Capa-Preta soma quatro pontos e está em sexto lugar, enquanto o time canela-verde tem seis pontos e está em quinto. Com isso, o Sport-ES obrigatoriamente perderá uma posição, independente do resultado da partida desta quinta-feira.


Na sexta rodada da Copa Espírito Santo, o Sport-ES terá o Rio Branco VN como adversário, em jogo que acontece no Robertão, na Serra, às 15h deste domingo. Fechando a rodada, o Vitória, já classificado, visita o Vilavelhense, no Gil Bernardes, em Vila Velha, às 15h da próxima quarta-feira.


Vitória-ES
Rebeca Santos / Núcleo Desporte

Como foi o jogo entre Vitória-ES e Sport-ES?


Com amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, o Vitória inaugurou o marcador com gol de Tonoli, fruto de um rebote originado de finalização de Kaiky, em jogada pelo lado direito.  Logo na sequência, na saída de bola, o Alvianil recuperou a posse e marcou novamente, desta vez com Tony, que recebeu a bola de Tonoli e fez o segundo da partida. Ainda na etapa inicial, o time de Rafael Soriano atacou novamente pela direita, e Vinicius acionou Tony na grande área, que ampliou o placar para 3 a 0.


O segundo tempo foi uma confirmação do controle da partida já exibido na primeira etapa por parte do Vitória. Aos 31, Tonoli fez seu segundo gol no embate, com assistência de Foguete, em jogada x y z. Pouco depois, na marca dos 36, a dupla apareceu novamente e Tonoli marcou outra vez, assistido novamente por Foguete, fechando o placar em 5 a 0 para o Alvianil de Bento Ferreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória FC Vitória (ES) Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Erros gramaticais: 7 pegadinhas que podem prejudicar a sua redação no vestibular
Roseli Fernandes, maquiadora
O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo
João Fonseca
João Fonseca vira após perder dois sets e avança à terceira rodada de Roland Garros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados