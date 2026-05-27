Vitória-ES goleia o Sport-ES e garante vaga nas semifinais da Copa ES

Com o resultado , o Vitória-ES garantiu a classificação para as semifinais, e ocupa agora a primeira posição na tabela do campeonato, com treze pontos. Ainda brigando por uma vaga na próxima fase, o Sport-ES tem seis pontos e é o quarto colocado, podendo ainda ser ultrapassado por Rio Branco-ES ou Vilavelhense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h45, no Kleber Andrade em Cariacica. O Capa-Preta soma quatro pontos e está em sexto lugar, enquanto o time canela-verde tem seis pontos e está em quinto. Com isso, o Sport-ES obrigatoriamente perderá uma posição, independente do resultado da partida desta quinta-feira.
Na sexta rodada da Copa Espírito Santo, o Sport-ES terá o Rio Branco VN como adversário, em jogo que acontece no Robertão, na Serra, às 15h deste domingo. Fechando a rodada, o Vitória, já classificado, visita o Vilavelhense, no Gil Bernardes, em Vila Velha, às 15h da próxima quarta-feira.
Como foi o jogo entre Vitória-ES e Sport-ES?
Com amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, o Vitória inaugurou o marcador com gol de Tonoli, fruto de um rebote originado de finalização de Kaiky, em jogada pelo lado direito. Logo na sequência, na saída de bola, o Alvianil recuperou a posse e marcou novamente, desta vez com Tony, que recebeu a bola de Tonoli e fez o segundo da partida. Ainda na etapa inicial, o time de Rafael Soriano atacou novamente pela direita, e Vinicius acionou Tony na grande área, que ampliou o placar para 3 a 0.
O segundo tempo foi uma confirmação do controle da partida já exibido na primeira etapa por parte do Vitória. Aos 31, Tonoli fez seu segundo gol no embate, com assistência de Foguete, em jogada x y z. Pouco depois, na marca dos 36, a dupla apareceu novamente e Tonoli marcou outra vez, assistido novamente por Foguete, fechando o placar em 5 a 0 para o Alvianil de Bento Ferreira.