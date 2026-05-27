Vitória-ES goleia o Sport-ES e garante vaga nas semifinais da Copa ES

O

Vitória-ES

fez uma partida dominante contra o Sport-ES e somou mais três pontos na tabela da

Copa Espírito Santo

, vencendo por 5 a 0. Com o resultado positivo alcançado na tarde desta quarta-feira, no Salvador Costa, em Vitória, a equipe comandada por Rafael Soriano garantiu a classificação para as semifinais da Copa ES.